"Венеційка" розкритикувала скандальне рішення КСУ, натякнувши на узурпацію

Венеційська комісія Ради Європи ухвалила швидкий висновок про наслідки рішення Конституційного суду України щодо електронного декларування, з якого випливає, що рішення суддів є вкрай проблемним.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Експерти "Венеційки" вважають, що рішенню КС бракує ясності та чіткості, а також що конституційні судді цілком могли мати конфлікт інтересів і діяти під його впливом, йдеться у статті.

У своєму висновку комісія наводить аргументи на те, що КСУ був неправий, скасовуючи кримінальну відповідальність за неправдиві декларації. "Венеційська комісія у своєму аналізі дійшла думки, що аргументація Конституційного суду має багато недоліків", - йдеться у документі "Венеційки".

Серед процедурних порушень та відхилень експерти комісії відзначають те, що КС розглянув рішення неймовірно швидко у порівнянні зі звичною практикою, скасував публічні слухання у настільки важливій справі, вийшов за межі конституційного подання - тобто скасував те, про що депутати не просили, майже не навів аргументів на користь ключових елементів свого рішення, не продумував наслідки своїх дій та подекуди суперечив міжнародним нормам.

"Висновок Венеційської комісії навів більше ніж достатньо аргументів на користь того, що рішення КСУ, яке створило конституційну кризу в Україні, є украй проблемним. Але найсильнішою стала теза про те, рішення КС схоже на узурпацію влади", - йдеться у статті.

"Венеційська комісія вважає вимогою розділення влади те, що конституційний суд не має узурпувати роль законодавчого органу. Навіть якщо формально КС має повноваження оголошувати неконституційними певні положення кримінального кодексу, ці повноваження мають застосовуватися з урахуванням того, що саме парламент встановлює систему стримувань та противаг", - пояснила Венеційська комісія.

Детальніше у статті - КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Про що Україна просила у Венеційської комісії, у матеріалі - Небезпека з Венеції: що не так із проханням Зеленського щодо конституційної кризи