ЄвроПравда презентує дослідження, як врахувати досвід Молдови і Грузії на виборах для Криму і Донбасу

Видання "Європейська правда" 14 грудня представить результат свого дослідження щодо досвіду виборчих процесів для мешканців окупованих територій в Грузії та Молдові, який може врахувати Україна.

Презентація на тему "Виборчий процес для окупованого Криму та Донбасу: як Україні врахувати досвід Молдови та Грузії" відбудеться об 11.00 в Українському кризовому медіа-центрі.

В рамках дискусії спікери обговорять, чи можливо проводити вибори за участю мешканців окупованих територій не лише Донбасу, а й Криму, а також як дотримуватися виборчих прав мешканців окупованих територій, не підважуючи при цьому легітимність виборів у цілому.

Учасники дискусії також дадуть відповідь на питання, чи можливо у принципі проводити виборчу кампанію на окупованих територіях із дотриманням стандартів ОБСЄ.

Авторами дослідження є редактори "Європейської правди" Сергій Сидоренко та Юрій Панченко, а також аналітик Наталія Іщенко (Гумба).

В обговоренні візьмуть участь голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна, керівник спостережної місії Promo-LEX на виборах президента Молдови Павел Постіка, ексміністр Грузії з питань примирення та громадянського рівноправ'я Паата Закареішвілі, координатор проєктів та науковий співробітник Фонду Конрада Аденауера Олексій Лезнов.

Онлайн-трансляція події відбудеться на Facebook-сторінці, YouTube-каналі та сайті УКМЦ.

Питання можна поставити до початку події під анонсом або на press@uacrisis.org, а також під час самої події в коментарях до трансляцій та на пошту.

"Європейська правда" раніше опублікувала низку інтерв’ю та репортажів з виборчих процесів у Молдові та Грузії.

Про Молдову:

Подолати Додона: як діаспора та блокада Придністров'я змінили переможця виборів у Молдові

"Їм потрібен президент, що буде підлеглим Росії": як голосує Придністров'я за 28 років після війни

Про Грузію:

Непотрібні голоси: кого у Грузії обирають переселенці з окупованих Росією регіонів

Символ російської агресії: як живе і як голосує найвідоміше поселення переселенців у Грузії