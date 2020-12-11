ЕвроПравда представит исследование, как учесть опыт Молдовы и Грузии на выборах для Крыма и Донбасса

Издание "Европейская правда" 14 декабря представит результаты своего исследования об опыте избирательных процессов для жителей оккупированных территорий в Грузии и Молдове, который может учесть Украина.

Презентация на тему "Избирательный процесс для оккупированного Крыма и Донбасса: как Украине учесть опыт Молдовы и Грузии" состоится в 11:00 в Украинском кризисном медиа-центре.

В рамках дискуссии спикеры обсудят, возможно ли проводить выборы с участием жителей оккупированных территорий не только Донбасса, но и Крыма, а также как соблюсти избирательные права жителей оккупированных территорий, не ставя под сомнение при этом легитимность выборов в целом.

Участники дискуссии также ответят на вопрос, возможно ли в принципе проводить избирательную кампанию на оккупированных территориях с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Авторами исследования являются редакторы "Европейской правды" Сергей Сидоренко и Юрий Панченко, а также аналитик Наталья Ищенко (Гумба).

В обсуждении примут участие председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Мария Золкина, руководитель наблюдательной миссии Promo-LEX на выборах президента Молдовы Павел Постика, экс-министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили, координатор проектов и научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра Алексей Лезнов.

Онлайн-трансляция события состоится на Facebook-странице, YouTube-канале и сайте УКМЦ.

Вопросы можно задать до начала события под анонсом или на press@uacrisis.org, а также во время самого события в комментариях к трансляциям и на почту.

"Европейская правда" ранее опубликовала ряд интервью и репортажей с избирательных процессов в Молдове и Грузии.

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