Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Президент РФ Владімір Путін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Кремля.

"У телеграмі В.Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ", - йдеться в заяві.

Путін також заявив, що "зі свого боку готовий до взаємодії і контактам" з Байденом.

Слід зазначити, що Путін утримувався від привітань Байдена відразу після виборів, хоча результати були відомі вже давно. У Кремлі це пояснювали тим, що чекають офіційного завершення всіх процедур згідно з виборчою системою США.

Напередодні Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Зазвичай цей етап голосування відіграє суто формальну роль, проте цього року він важливіший через небажання Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах та його численні спроби оскаржити результати голосування.

Наступний формальний крок у виборчій процедурі - підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня.

Детальніше про особливості голосування у США читайте у статті Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США