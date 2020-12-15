Колегія виборників затвердила перемогу Байдена на виборах президента США

Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена у виборах президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У понеділок 14 грудня члени Колегії виборників, що представляють усі 50 штатів та Округ Колумбія, зібралися щоб віддати голоси так, як доручили їм виборці штатів: 306 голосів із необхідних 270 для перемоги - за Байдена, 232 - за Дональда Трампа.

Зазвичай цей етап голосування відіграє суто формальну роль, проте у цьому році важливіший через небажання Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах та його численні спроби оскаржити результати голосування.

Голосування розпочалося о 10 ранку за Північноамериканським східним часом у Вермонті і завершилося невдовзі після 17 години, коли свої голоси віддали виборники Каліфорнії.

Усі ключові штати - Невада, Джорджія, Пенсильванія, Аризона, Мічиган та Вісконсин, де Трамп до останнього сподівався змінити результат на свою користь, віддали голоси виборників за Байдена. Усі голоси були віддані так, як і планувалося - у жодному штаті не знайшлося так званих "зневірених виборників", які проголосували інакше, аніж їм доручили виборці штату.

У Пенсильванії, Джорджії, Аризоні та Вісконсині виборники від Трампа, які були б делеговані голосувати у Колегії виборників в разі його перемоги у штатах, все одно зустрілися окремо, щоб символічно внести голоси на користь Трампа. З юридичної точки зору, це нічого не змінює.

Наступний формальний крок у виборчій процедурі - підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня.

Група конгресменів-республіканців з Палати представників, віддані Трампу, збираються ставити під сумнів результати у ключових штатах на засіданні Конгресу, коли результати голосування затверджують, але на цьому етапі це вже не може зіграти значної ролі.

Напередодні голосування Колегії виборників Дональд Трамп продовжував заявляти про нібито фальсифікації на виборах, назвавши їх "найкорумпованішими в історії США".

У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.

14 грудня, фактично перед зустріччю виборників штату, Вищий суд Вісконсина відхилив ще один позов від кампанії Дональда Трампа.

Детальніше про особливості голосування у США читайте у статті Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.