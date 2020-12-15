Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент РФ Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

"В телеграмме В.Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, которые несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в заявлении.

Путин также заявил, что "со своей стороны готов к взаимодействию и контактам" с Байденом.

Следует отметить, что Путин воздерживался от поздравлений Байдена сразу после выборов, хотя результаты были известны уже давно. В Кремле это объясняли тем, что ждут официального завершения всех процедур согласно избирательной системе США.

Накануне Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.

Обычно этот этап голосования играет чисто формальную роль, однако в этом году он важнее из-за нежелания Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах и его многочисленных попыток обжаловать результаты голосования.

Следующий формальный шаг в избирательной процедуре - подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января.

Подробнее об особенностях голосования в США читайте в статье: Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США