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ЄС затвердить третій пакет білоруських санкцій в середу - ЗМІ

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:40

Посли Євросоюзу у середу,  16 грудня, мають намір схвалити рішення про третій пакет санкцій у зв’язку з подіями в Білорусі. 

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС завтра налаштовані схвалити третій пакет санкцій щодо Білорусі", - повідомив він. 

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За інформацією журналіста, пакет передбачає обмеження щодо 29 осіб і 7 суб’єктів. 

"Потім перед офіційною публікацією в четвер рішення має отримати "зелене світло" з боку міністрів ЄС з охорони довкілля", - додав журналіст.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі проти самопроголошеного президента Лукашенка

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка в середині листопада. 

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