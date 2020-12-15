ЕС утвердит третий пакет белорусских санкций в среду - СМИ

Послы Евросоюза в среду, 16 декабря, намерены принять решение о третьем пакете санкций в связи с событиями в Беларуси.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС завтра настроены принять третий пакет санкций в отношении Беларуси", - сообщил он.

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По информации журналиста, пакет предусматривает ограничение 29 человек и 7 субъектов.

"Затем перед официальной публикацией в четверг решение должно получить "зеленый свет" со стороны министров ЕС по охране окружающей среды", - добавил журналист.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко в середине ноября.