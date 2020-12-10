Білорусь обмежує виїзд через наземний кордон на невизначений період

Білорусь з 20 грудня тимчасово заборонить виїзд з країни через наземні пункти пропуску, офіційна причина - запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Tut.by з посиланням на рішення Ради міністрів, пише "Європейська правда".

Постанова наказує "тимчасово зупинити перетин державного кордону Республіки Білорусь для виїзду з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в республіці".

Обмеження поширюватимуться на автомобільні пункти пропуску, спрощені пункти пропуску, пункти пропуску на залізничних станціях та річкових портах.

Заборона не поширюється на осіб з дипломатичним та службовим паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі літаків та кораблів, поїзні бригади, ділові поїздки та деякі інші категорії.

Виїзд на роботу, навчання, а також тим, хто має посвідку на проживання в іншій країні, буде дозволений не частіше ніж один раз протягом шести місяців.

Серед інших нововведень - іноземцям, які прибувають до Білорусі, необхідно буде мати при собі довідку, що підтверджує негативний результат лабораторного тесту на COVID-19.

ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за три доби до дати перетину кордону. Відсутність такого медичного документа є підставою для відмови у в'їзді.

Ці положення починають діяти через 10 днів після офіційного опублікування.