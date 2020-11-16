ЄС пришвидшено готує новий пакет санкцій щодо Білорусі - ЗМІ

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка.

Про це з посиланням на джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС мають намір дати "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі на відеоконференції в четвер. Вбивство Бондаренка прискорило процес", - написав журналіст у своєму Twitter.

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Минулого тижня Євросоюз висловив обурення та попередив режим у Мінську про нові санкції через смерть Бондаренка.

"12 листопада 31-річний Роман Бондаренко помер після кількох годин операції в лікарні Мінська в результаті серйозних травм, отриманих, за наявними відомостями, через жорстокість міліціонерів у цивільному. Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади", - відреагував ЄС на смерть активіста.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, зокрема проти Лукашенка.

Наразі деталі третього пакету, який розглянуть міністри цього тижня, не відомі.

У неділю в Мінську та інших містах Білорусі пройшли акції пам’яті Бондаренка, під час яких затримали понад тисячу осіб. Демонстрацію в Мінську "зачистили".