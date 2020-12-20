Підтримка Макрона у Франції знизилася, але вища, ніж у попередників після такого терміну на посаді

Підтримка президента Франції Еммануеля Макрона, порівняно з минулим місяцем, знову знизилася, але поки вища, ніж у його попередників після такого терміну на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування від компанії Ifop, проведене на замовлення Journal du Dimanche.

За його результатами, Еммануеля Макрона наразі підтримують 38% громадян, що на 3% менше, ніж минулого місяця; прем’єра Жана Кастекса - 37%, що на 2% менше, ніж минулого місяця.

Кількість невдоволених діяльністю президента зросла до 60% - на 3%, порівняно з попереднім опитуванням, а прем’єра - до 59%.

Особливо помітно знизилася підтримка Макрона серед молоді віком 18-34 років - на 6-7%, ймовірно, на тлі останніх протестів проти "закону про глобальну безпеку" та скандалу довкола жорсткого затримання поліцією темношкірого музиканта.

Водночас, поки що позиції Еммануеля Макрона кращі, аніж у його попередників Ніколя Саркозі та Франсуа Олланда після аналогічного терміну перебування на посаді - вони мали підтримку 31% та 27% відповідно.

Нагадаємо, у четвер на минулому тижні в Еммануеля Макрона підтвердили коронавірус. Як повідомлялося, у нього кашель, гарячка і сильна втома. У зв'язку з хворобою Макрона низка європейських лідерів, які були разом з ним на грудневому саміті, самоізолювалися та здають тести.