Під час протестів у Франції затримали 95 осіб, 67 правоохоронців поранені

Під час акцій проти насильства з боку поліції і планів президента Еммануеля Макрона, які, за словами демонстрантів, обмежують громадянські свободи, затримали 95 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Насильницькі сутички під час протестів відбулися у Парижі, Ліоні, Діжоні та Нанті.

З самого початку ходи паризька демонстрація проти законопроєкту про "глобальну безпеку" була насичена подіями . Не минуло й години після того, як учасники вирушили ходою до площі республіки, як в їхніх рядах з’явилися кілька сотень провокаторів, які почали громити автомобілі, вуличні меблі, бити вікна.

В результаті один з протестувальників був важко поранений у руку, інший – в лоб, журналіст дістав травму ноги.

Поліція повідомила також про 67 постраждалих у своїх лавах.

У Франції в суботу було заплановано майже 90 акцій, і 52 350 осіб відгукнулися на заклик взяти в них участь.

Протести почалися через закон про захист поліції, який у Франції отримав назву "про глобальну безпеку", і пропонує криміналізувати фото- та відеозйомку поліції, яка здійснюється з метою завдати їм шкоди.

Критики називають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкоджатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

У парламенті після першої хвилі протестів оголосили, що контроверсійну статтю 24 "закону про глобальну безпеку", яка стосується захисту поліцейських від переслідування, буде "повністю переписано".