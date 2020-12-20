Поддержка Макрона во Франции падает, но пока выше, чем у предшественников после такого же срока

Поддержка президента Франции Эммануэля Макрона по сравнению с прошлым месяцем, снова снизилась, но пока выше, чем у его предшественников после такого срока на должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос от компании Ifop, проведенный по заказу Journal du Dimanche.

По его результатам, Эммануэля Макрона сейчас поддерживают 38% граждан, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце; премьера Жана Кастекса - 37%, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце.

Количество недовольных деятельностью президента выросло до 60% - на 3% по сравнению с предыдущим опросом, а премьера - до 59%.

Особенно заметно снизилась поддержка Макрона среди молодежи 18-34 лет - на 6-7%, вероятно, на фоне последних протестов против "закона о глобальной безопасности" и скандала вокруг жесткого задержания полицией темнокожего музыканта.

В то же время, поддержка Эммануэля Макрона остается более высокой, чем у его предшественников Николя Саркози и Франсуа Олланда после аналогичного срока пребывания на посту президента - они имели поддержку 31% и 27% соответственно.

Напомним, в четверг на прошлой неделе у Эммануэля Макрона подтвердили коронавирус. Как сообщалось, у него кашель, высокая температура и сильная усталость.

В связи с болезнью Макрона ряд европейских лидеров, которые были вместе с ним на декабрьском саммите, самоизолировались и сдают тесты.