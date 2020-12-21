Швеція закрила в’їзд мандрівникам з Британії і Данії через новий штам коронавірусу
Шведський уряд заявив у понеділок, що Швеція припинить пускати іноземних мандрівників з Великої Британії і Данії, щоб стримати поширення нового штаму коронавіруса.
Про це заявив на пресконференції міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Щоб звести до мінімуму ризик його поширення тут, уряд сьогодні ухвалив рішення про заборону в'їзду", - сказав Дамберг, додавши, що шведські громадяни звільнені від заборони.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив в суботу, що новий штам призвів до різкого зростання числа інфекцій, та оголосив про запровадження локдауну для 16 млн мешканців.
З того часу більшість країн ЄС оголосили про обмеження на поїздки з Британії.
Управління з інфекційних захворювань Данії заявило минулого тижня, що з 14 листопада по 3 грудня воно виявило дев'ять випадків зараження, викликаного новим штамом коронавірусу.