Швеція закрила в’їзд мандрівникам з Британії і Данії через новий штам коронавірусу

Шведський уряд заявив у понеділок, що Швеція припинить пускати іноземних мандрівників з Великої Британії і Данії, щоб стримати поширення нового штаму коронавіруса.

Про це заявив на пресконференції міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Щоб звести до мінімуму ризик його поширення тут, уряд сьогодні ухвалив рішення про заборону в'їзду", - сказав Дамберг, додавши, що шведські громадяни звільнені від заборони.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив в суботу, що новий штам призвів до різкого зростання числа інфекцій, та оголосив про запровадження локдауну для 16 млн мешканців.

З того часу більшість країн ЄС оголосили про обмеження на поїздки з Британії.

Управління з інфекційних захворювань Данії заявило минулого тижня, що з 14 листопада по 3 грудня воно виявило дев'ять випадків зараження, викликаного новим штамом коронавірусу.