Данія заборонила розведення норок до 2022 року

Данські законодавці в понеділок прийняли закон про заборону розведення норок, заднім числом створивши правову основу для свого наказу про відбракування всіх норок у країні в листопаді через побоювання загострення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закон забороняє розведення норок до 2022 року.

За порушення закону загрожуватиме штраф і тюремне ув'язнення до пів року.

Нагадаємо, раніше Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Як повідомлялося, уряд Данії заявив, що близько 4 мільйонів норок, убитих через мутовану форму коронавірусу, будуть ексгумовані і спалені для запобігання забруднення.

Два поховання викликають великі суперечки, бо одне знаходиться поруч з озером для купання, а інше - недалеко від джерела питної води. Жителі скаржилися на потенційний ризик зараження.