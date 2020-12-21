Швеция закрыла въезд путешественникам из Британии и Дании из-за нового штамма коронавируса

Шведское правительство заявило в понедельник, что Швеция перестанет пускать иностранных путешественников из Великобритании и Дании, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса.

Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Чтобы свести к минимуму риск его распространения здесь, правительство сегодня приняло решение о запрете въезда", - сказал Дамберг, добавив, что шведские граждане освобождены от запрета.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что новый штамм привел к резкому росту числа инфекций, и объявил о введении локдауна для 16 млн жителей.

С тех пор большинство стран ЕС объявили об ограничениях на поездки из Британии.

Управление по инфекционным заболеваниям Дании заявило на прошлой неделе, что с 14 ноября по 3 декабря оно выявило девять случаев заражения, вызванного новым штаммом коронавируса.