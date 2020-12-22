Около тысячи грузовиков застряли в Британии из-за закрытия границы Францией

Около тысячи грузовиков вторую ночь не могут покинуть английский порт Дувр, главные ворота в Европу, из-за решения французского правительства закрыть границу на 48 часов в связи с новым штаммом коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Водители 945 грузовиков в Кенте провели вторую ночь в своих машинах, ожидая открытия границы с Францией - пока политики разрабатывают план возобновления торговли и путешествий.

Во вторник должны быть объявлены меры, согласованные премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они вступят в силу в среду, сообщил министр Франции по европейским делам Клеман Бон.

Ла-Манш является жизненно важным торговым маршрутом, по которому в пиковые периоды, такие как Рождество, между Дувром и Кале курсирует около 10 000 грузовиков в день, в основном привозя свежие продукты.

В понедельник вечером оператор Highways England сообщил, что "из-за большого количества грузов, направляющихся в туннель под Ла-Маншем и порт Дувр", автомагистраль M20 была закрыта и откроется только в 08:00 по Гринвичу во вторник.

Около 1550 грузовиков въехали в Великобританию через порт в понедельник, но розничные торговцы предупредили о "серьезных сбоях", при этом сети супермаркетов Tesco и Sainsbury заявили, что некоторые свежие продукты, такие как салаты и цитрусовые, могут закончиться.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении локдауну для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавирус, что на 70% заразнее, чем обычный.

Кроме Британии, обнаружение такого штамма подтвердили в Нидерландах, Дании и Италии.

Ряд стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Британии.