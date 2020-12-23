Країни Балтії організовують репатріацію громадян із Британії на тлі заборони польотів

Литва, Латвія і Естонія спільно організовують репатріацію для своїх громадян з Великої Британії 28 грудня на тлі заборони на авіаперевезення у зв'язку з новим штамом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Три країни Балтії призупинили польоти з Британії до 1 січня через побоювання з приводу більш заразного варіанту коронавірусу, через який випадки захворювання різко зросли в Сполученому Королівстві.

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Репатріаційний рейс з Британії, який запланований на 28 грудня, здійснить латвійська національна авіакомпанія airBaltic.

Квитків на цей рейс у вільному продажу не буде. Посольства трьох країн Балтії суворо розглянуть критерії і складуть списки репатріантів.

"Ми говоримо про людей, у яких є обґрунтовані соціальні, гуманітарні або юридичні причини для повернення. Це, наприклад, люди, які не зможуть залишатися у Британії після 1 січня через Brexit, або люди, які були у відрядженні у Британії", - сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

Пасажири повинні будуть надати негативні тести на коронавірус, зроблені не пізніше ніж за 48 годин до рейсу. Крім того, латвійці після прибуття додому повинні будуть пройти обов'язковий тест на Covid-19 і дотримуватися 10-денної самоізоляції в обраному і оплачуваному державою готелі.

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