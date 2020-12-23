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Франція зняла транспортну блокаду з Британії

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Франція зняла транспортну блокаду з Британії

Середа, 23 грудня 2020, 08:02

Залізничне, повітряне та морське сполучення між Великою Британією і Францією поновлюється сьогодні вранці після того, як французький уряд погодився послабити заборону на поїздки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Громадяни Франції, громадяни Британії, які проживають у Франції, і перевізники входять в число тих, хто тепер може подорожувати - якщо у них був негативний тест менш ніж за 72 години до в'їзду.

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Військові і медичний персонал в Кенті проводитимуть експрес-тести водіїв вантажівок, які дві доби не могли перетнути кордон. Тисячі автомобілів застрягли там після закриття кордону в неділю через повідомлення про новий штам коронавірусу.

Нідерланди оголосили, що знову дозволять прибуття з Британії при наявності негативного тесту.

Ла-Манш є життєво важливим торговим маршрутом, по якому на Різдво між Дувром і Кале щодня курсує близько 10 000 вантажівок, які привозять в основному свіжі продукти.

Супермаркети попереджали, що заборона на поїздки і наступні затримки в портах можуть призвести до нестачі певних свіжих продуктів, включаючи салат і цитрусові, що надходять з континенту.

Незважаючи на те, що Франція і Британія досягли угоди, понад 50 інших країн, включаючи Італію, Індію і Пакистан, продовжують блокувати мандрівників зі Сполученого Королівства.

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