Страны Балтии сообща организуют репатриацию граждан из Британии после запрета полетов

Литва, Латвия и Эстония совместно организуют репатриацию для своих граждан из Великобритании 28 декабря на фоне запрета на авиаперевозки в связи с новым штаммом коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Три страны Балтии приостановили полеты из Британии до 1 января из-за опасений по поводу более заразного варианта коронавируса, через который случаи заболевания резко выросли в Соединенном Королевстве.

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Репатриационный рейс из Британии, который запланирован на 28 декабря, осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

Билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов.

"Мы говорим о людях, у которых есть обоснованные социальные, гуманитарные или юридические причины для возвращения. Это, например, люди, которые не смогут оставаться в Британии после 1 января из Brexit, или люди, которые были в командировке в Великобритании", - сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Пассажиры должны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус, сделанные не позднее чем за 48 часов до рейса. Кроме того, латыши по прибытии домой должны будут пройти обязательный тест на COVID-19 и соблюдать 10-дневную самоизоляцию в выбранном и оплачиваемом государством отеле.

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