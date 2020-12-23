Нідерландські фермери побоюються, що у разі "жорсткого" Brexit їхні овочі "згниють у чергах"

Фермери, що вирощують фрукти й овочі у Нідерландах, стурбовані перспективою виходу Британії з ЄС без торгової угоди, оскільки це суттєво ускладнить своєчасне постачання продукції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

До фінального виходу Британії з ЄС і завершення перехідного періоду, коли вона ще була частиною єдиного ринку, залишається менше 10 днів. Проте через розбіжності позицій у кількох принципових питаннях (насамперед - щодо риболовлі) ЄС та Британія досі не домовилися про умови співпраці після 31 грудня.

Нідерландські фермери висловлюють побоювання, що у разі "жорсткого" Brexit без угоди, що означатиме поновлення мит і прикордонних перевірок, частина їхньої продукції "згниє у фурах" на кордоні.

Обсяг експорту фруктів та овочів з Нідерландів до Британії у минулому році склав 2 млрд євро.

"Якщо наші фури застрягнуть у чергах - це катастрофа для продукції, тому що це свіжі продукти і їх потрібно доставляти швидко. Кожна затримка знижує цінність продукції - кожен клієнт хоче придбати її свіжою", - коментує один з представників асоціації фермерів.

Щорічно між Нідерландами та Британією через порт Роттердаму перевозиться близько 40 млн тонн товарів.

Готуючись до найгіршого сценарію - "жорсткого" Brexit - порт вже підготував поруч паркомісця для 700 фур, щоб уникнути довгих черг перед терміналами до порома.

ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що перемовини про Brexit можуть тривати і після Нового року, хоча в уряді Британії раніше відкинули таку можливість.