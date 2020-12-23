Нидерландские фермеры опасаются, что в случае "жесткого" Brexit их овощи "сгниют в очередях"

Фермеры, выращивающие фрукты и овощи в Нидерландах, обеспокоены перспективой выхода Британии из ЕС без торгового соглашения, поскольку это существенно усложнит поставки на британский рынок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

До финального выхода Британии из ЕС и завершения переходного периода, когда она еще была частью единого рынка, остается менее 10 дней. Однако из-за расхождения позиций в нескольких принципиальных вопросах (прежде всего - по поводу правил рыбной ловли) ЕС и Великобритания до сих пор не договорились об условиях сотрудничества после 31 декабря.

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Нидерландские фермеры опасаются, что в случае "жесткого" Brexit без соглашения, что будет означать возобновление пошлин и пограничных проверок, часть их продукции "сгниет в фурах" на границе.

Объем экспорта фруктов и овощей из Нидерландов в Британию в прошлом году составил 2 млрд евро.

"Если наши фуры застрянут в очередях - это катастрофа для продукции, так как это свежие продукты и их нужно доставлять быстро. Каждая задержка снижает ценность продукции - каждый клиент хочет приобрести ее свежей", - комментирует один из представителей ассоциации фермеров.

Ежегодно между Нидерландами и Великобританией через порт Роттердама перевозится около 40 млн тонн товаров.

Готовясь к худшему сценарию - "жесткому" Brexit - порт уже подготовил паркоместа для 700 фур, чтобы избежать длинных очередей перед терминалами к парому.

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что переговоры о Brexit могут продолжаться и после Нового года. хотя в правительстве Великобритании ранее отвергли такую ​​возможность.