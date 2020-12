Водіям, які застрягли у Британії, доведеться простояти у чергах ще декілька днів

Водіям-далекобійникам, які останні дві доби застрягли у Британії, ймовірно доведеться простояти у чергах ще кілька днів, доки вони зможуть потрапити на інший бік Ла-Маншу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це сказав держсекретар Британії з житлового фонду, регіонів та місцевого самоврядування Роберт Дженрік.

За його оцінкою, щоб пропустити усіх з величезної черги фур (на додачу, тепер водіям потрібно здати тест на коронавірус), знадобиться "декілька днів" і це потребуватиме великої організаційної роботи.

За його словами, на вечір 22 грудня в аеропорту Менстон неподалік від порту Дувра, який перетворили на величезну парковку для далекобійників, стояли понад 3 тисячі фур, та ще кількасот прибули пізніше увечері.

Масове тестування будуть проводити медпрацівники з допомогою армії. Для цього в аеропорту розгорнуть низку пунктів тестування.

Результат експрес-тесту буде відомий за 30 хвилин, після чого водії з негативним результатом зможуть ставати у чергу на перетин Ла-Маншу, а ті, у кого він виявиться позитивним, отримають кімнату у готелі для самоізоляції.

ЗМІ повідомляють, що ситуація загострюється, тому що деякі втомлені й розлючені далекобійники намагаються прориватися через кордон поліції.

Drivers are gathering in large groups by the border in Dover, after spending as many as four nights waiting by the Channel crossing, and they have been seen scuffling with police.



Read more on this story: https://t.co/QbpwfY0jH9 pic.twitter.com/dwwnDvdTvZ