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Водіям, які застрягли у Британії, доведеться простояти у чергах ще декілька днів

Середа, 23 грудня 2020, 12:06

Водіям-далекобійникам, які останні дві доби застрягли у Британії, ймовірно доведеться простояти у чергах ще кілька днів, доки вони зможуть потрапити на інший бік Ла-Маншу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це сказав держсекретар Британії з житлового фонду, регіонів та місцевого самоврядування Роберт Дженрік.

За його оцінкою, щоб пропустити усіх з величезної черги фур (на додачу, тепер водіям потрібно здати тест на коронавірус), знадобиться "декілька днів" і це потребуватиме великої організаційної роботи. 

За його словами, на вечір 22 грудня в аеропорту Менстон неподалік від порту Дувра, який перетворили на величезну парковку для далекобійників, стояли понад 3 тисячі фур, та ще кількасот прибули пізніше увечері. 

Масове тестування будуть проводити медпрацівники з допомогою армії. Для цього в аеропорту розгорнуть низку пунктів тестування. 

Результат експрес-тесту буде відомий за 30 хвилин, після чого водії з негативним результатом зможуть ставати у чергу на перетин Ла-Маншу, а ті, у кого він виявиться позитивним, отримають кімнату у готелі для самоізоляції. 

ЗМІ повідомляють, що ситуація загострюється, тому що деякі втомлені й розлючені далекобійники намагаються прориватися через кордон поліції.

Нагадаємо, залізничне, повітряне та морське сполучення між Великою Британією і Францією поновилося сьогодні вранці після того, як французький уряд погодився послабити заборону на поїздки після 48-годинної блокади. Французький уряд вдався до такого кроку після повідомлень з Британії про новий, більш заразний штам коронавірусу.

Ла-Манш є життєво важливим торговим маршрутом, по якому на Різдво між Дувром і Кале щодня курсує близько 10 000 вантажівок, які привозять в основному свіжі продукти.

Супермаркети попереджали, що заборона на поїздки і наступні затримки в портах можуть призвести до нестачі певних свіжих продуктів, включаючи салат і цитрусові, що надходять з континенту.

Ймовірно, частина громадян Франції та Нідерландів, які живуть у Британії і планували їхати до рідних на Різдво, вже не встигнуть цього зробити. 

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