У Бельгії готують поставки першої вакцини до всіх країн ЄС
У Бельгії, де розташований завод із виробництва вакцини Pfizer/BioNTech, йде підготовка до відправки перших партій препарату до всіх країн Європейського Союзу.
Про це йдеться у заяві компанії Pfizer німецькому агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".
"Зараз повним ходом йде робота з підготовки перших партій до поширення", - заявили агентству в американській компанії.
Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі. Її виробляють в північній частині Бельгії.
"Вантажівки готові покинути район в Пуурсі, з тим щоб національні органи охорони здоров'я в усьому ЄС могли почати свої програми вакцинації з 27 грудня", - підкреслили в компанії.
У Pfizer відмовилися розкривати деталі поставок вакцини з "міркувань безпеки".
Цього тижня Європейське медичне агентство - регулятор ЄС, а за ним і Єврокомісія дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer.
Нагадаємо, у Швейцарії в середу, 23 грудня, стартувала програма вакцинації населення від коронавірусу.
Щеплення препаратом BioNTech/Pfizer вже проходять у Британії, США, Канаді та інших країнах.