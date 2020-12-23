У Бельгії готують поставки першої вакцини до всіх країн ЄС 

У Бельгії, де розташований завод із виробництва вакцини Pfizer/BioNTech, йде підготовка до відправки перших партій препарату до всіх країн Європейського Союзу.

Про це йдеться у заяві компанії Pfizer німецькому агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз повним ходом йде робота з підготовки перших партій до поширення", - заявили агентству в американській компанії.

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Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі. Її виробляють в північній частині Бельгії.

"Вантажівки готові покинути район в Пуурсі, з тим щоб національні органи охорони здоров'я в усьому ЄС могли почати свої програми вакцинації з 27 грудня", - підкреслили в компанії.

У Pfizer відмовилися розкривати деталі поставок вакцини з "міркувань безпеки".

Цього тижня Європейське медичне агентство - регулятор ЄС, а за ним і Єврокомісія дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer.

Нагадаємо, у Швейцарії в середу, 23 грудня, стартувала програма вакцинації населення від коронавірусу.

Щеплення препаратом BioNTech/Pfizer вже проходять у Британії, США, Канаді та інших країнах.