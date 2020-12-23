Швейцарія почала вакцинацію від коронавірусу

У Швейцарії в середу, 23 грудня, стартувала програма вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

90-річна жителька будинку для літніх людей в регіоні Люцерн стала першою людиною, якій зробили щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.

Вакцина американського та німецького виробників була схвалена швейцарським регулятором охорони здоров'я на вихідних, що відкрило шлях до поставки перших 107 тисяч доз із замовлених трьох мільйонів.

Швейцарський регулятор також розглядає інші вакцини, в тому числі кандидатів від Moderna і AstraZenenca. Швейцарія з населенням 8,5 мільйона осіб замовила у цих виробників і Pfizer/BioNTech 15,8 мільйонів доз.

На національному рівні були визначені чотири пріоритетні групи для отримання щеплення найпершими: люди з групи високого ризику (старші 75 років, які страждають хронічними захворюваннями, потім старші 65 років); медичний персонал або особи, які здійснюють догляд, і є в тісному контакті з пацієнтами; люди, що мають тісні контакти з людьми з групи високого ризику; ті, хто живе або працює в комунальних установах з підвищеним ризиком спалахів.

Вакцина стане доступною для широкого загалу з кінця весни.

Нагадаємо, у Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей.