В Бельгии готовят поставки первой вакцины во все страны ЕС

В Бельгии, где расположен завод по производству вакцины Pfizer/BioNTech, идет подготовка к отправке первых партий препарата во все страны Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении компании Pfizer немецкому агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас полным ходом идет работа по подготовке первых партий к распространению", - заявили агентству в американской компании.

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Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса является первым препаратом, который был одобрен в Европейском Союзе. Ее производят в северной части Бельгии.

"Грузовики готовы покинуть район в Пуурси, с тем чтобы национальные органы здравоохранения во всем ЕС могли начать свои программы вакцинации с 27 декабря", - подчеркнули в компании.

В Pfizer отказались раскрывать детали поставок вакцины из "соображений безопасности".

На этой неделе Европейское медицинское агентство - регулятор ЕС, а за ним и Еврокомиссия разрешили использование вакцины BioNTech/Pfizer.

Напомним, в Швейцарии в среду, 23 декабря, стартовала программа вакцинации населения от коронавируса.

Прививки препаратом BioNTech/Pfizer уже проходят в Великобритании, США, Канаде и других странах.