Болгарія подарує частину вакцин Північній Македонії

Болгарія подарує Північній Македонії частину кожної партії вакцин проти COVID-19, які вона придбала безпосередньо у виробників.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Таке рішення було ухвалене на засіданні болгарського уряду в Софії, на якому був присутній та виступив міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Філіпче. Завдяки цьому рішенню Північна Македонія, яка є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, зможе отримати частину вакцин одночасно з країнами-членами Європейського Союзу.

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"Завдяки цьому доброзичливому акту, завдяки цій пожертві, ми невдовзі розпочнемо процес вакцинації та забезпечимо доступ до вакцин для того, щоб ми могли зробити щеплення від 60 до 70% населення", - сказав Філіпче.

Болгарія як член ЄС може вести переговори безпосередньо з кількома виробниками. За інформацією болгарських органів охорони здоров'я, спочатку до Софії надійде вакцина Pfizer/BioNTech, потім Moderna, потім AstraZeneca.

Міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов зазначив, що метою пожертви вакцин Північній Македонії є досягнення солідарності з точки зору подолання коронавірусної кризи.

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"Ми маємо можливість перепродавати та дарувати вакцини проти COVID-19. Після покриття національних потреб та підписання відповідних угод, ми забезпечимо вакцинами громадян Північної Македонії", - сказав Костадін Ангелов, міністр охорони здоров'я Болгарії.

Нагадаємо, 22 грудня Сербія першою на Балканах отримала вакцину від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.

Треті країни можуть отримувати вакцину через одну із країн-членів ЄС.