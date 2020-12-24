Держдеп США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального

Державний департамент США вважає відповідальною за отруєння російського опозиційного політика Алєксєя Навального Федеральну службу безпеки Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник Держдепу у коментарі виданню The Hill.

"США вважають, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) використовували нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння пана Навального. Не існує правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, крім участі та відповідальності російського уряду", - сказав представник Державного департаменту.

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"Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми вважали інакше. Росія запропонувала численні, часто суперечливі теорії змови. Давайте зрозуміємо - ці типи теорій змови є не що інше, як засіб відвернути увагу від серйозних питань перед російським урядом, на які він ще не відповів", - додав він.

Речник заявив, що США "повністю впевнені" у висновках Організації з заборони хімічної зброї про те, що токсичні хімічні речовини, взяті з крові та сечі Навального, були пов'язані з групою "Новічок".

"Сполучені Штати повністю впевнені у висновках ОЗХО, які підтвердили попередні результати німецьких, французьких та шведських лабораторій про те, що пан Навальний зазнав дії нервово-паралітичного агента "Новічок", - заявив речник.

Нагадаємо, днями розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN встановило, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Цього тижня Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

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