Росія розширила санкційний список чиновників ЄС через санкції за Навального

Росія розширила список посадових осіб Європейського Союзу, яким заборонений в'їзд у країну, у відповідь на "неприйнятні" санкції проти Кремля за отруєння опозиційного політика Алєксія Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

"Вважаємо категорично неприйнятним прийняття Європейським союзом з подачі його провідних держав-членів незаконних обмежувальних заходів щодо низки наших співвітчизників під приводом їх уявної причетності до інциденту з російським громадянином А.Навальним", - йдеться в заяві.

У МЗС РФ додали, що на основі принципу взаємності прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації.

"До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС", - заявили в російському відомстві.

У міністерстві не назвали прізвища дипломатів, але відзначається, що відповідна інформація була передана главам дипломатичних представництв Німеччини, Франції та Швеції, а також до Представництва ЄС в Москві.

Нагадаємо, днями розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN встановило, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Вчора Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

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