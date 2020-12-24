Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального

Государственный департамент США считает ответственным за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального Федеральную службу безопасности России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Госдепа в комментарии изданию The Hill.

"США считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления господина Навального. Не существует правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме участия и ответственности российского правительства", - сказал представитель Государственного департамента.

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"Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы считали иначе. Россия предложила многочисленные, часто противоречивые теории заговора. Давайте поймем - эти типы теорий заговора есть не что иное, как средство отвлечь внимание от серьезных вопросов перед российским правительством, на которые оно еще не ответило", - добавил он.

Спикер заявил, что США "полностью уверены" в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные химические вещества, взятые из крови и мочи Навального, были связаны с группой "Новичок".

"Соединенные Штаты полностью уверены в выводах ОЗХО, которые подтвердили предварительные результаты немецких, французских и шведских лабораторий о том, что господин Навальный попал под действие нервно-паралитического агента "Новичок", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, на днях расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN установило, что ФСБ России причастна к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

На этой неделе Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

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