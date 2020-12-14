Експерти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального - Bellingcat

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії причетна до отруєння відомого російського опозиційного політика Алєксєя Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN.

За даними розслідування, ключову роль у замаху грав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

В ході розслідування виявлено троє співробітників ФСБ з цього підпільного підрозділу, які разом з Навальним їхали до Новосибірська, а потім поїхали за ним до Томська, де він і був отруєний. Ці оперативники, двоє з яких подорожували під прикриттям, - Олексій Александров, Іван Осіпов - обидва лікарі - і Володимир Паняєв.

Співробітники ФСБ Александров, Осіпов і Паняєв

Цих трьох підтримували і контролювали ще як мінімум п'ять співробітників ФСБ, деякі з яких також приїхали в Омськ, де був госпіталізований Навальний. Члени підрозділу спілкувалися один з одним протягом всієї поїздки, з раптовими піками спілкування незадовго до отруєння, а також в нічні години (за московським часом), коли Навальний виходив з готелю і прямував в аеропорт Томська.

Більш того, отруєння в серпні 2020 року, схоже, відбулося після багатьох років спостереження, яке почалося в 2017 році, незабаром після того, як Навальний вперше оголосив про свій намір балотуватися в президенти Росії.

Протягом 2017 року, а також в 2019 і 2020 роках оперативники ФСБ з підпільного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, стежили за Навальним під час його поїздок по Росії, подорожуючи разом з ним більш ніж 30 співпадаючими рейсами в одні і ті ж пункти призначення.

Також можливо, що раніше були спроби отруїти Навального, в тому числі в місті Калінінграді всього за місяць до отруєння "Новічком" в Сибіру.