Росія закрила в’їзд високопоставленим силовикам Німеччини

Росія додала до свого "чорного списку" осіб, яким заборонений в'їзд, високопоставлених німецьких службовців силових і розвідувальних структур у відповідь на санкції, введені проти Москви в жовтні.

Про це міністерство закордонних справ Росії оголосило в заяві у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Москвою прийнято рішення про розширення відповідного списку громадян Німеччини, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації.

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Згідно з дипломатичним принципом взаємності, новими фігурантами російського стоп-листа обрано керівники німецьких силових і розвідувальних структур, що входять в систему Міністерства оборони Німеччини", - сказано у заяві.

20 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти двох осіб та однієї організації, які відповідальні за кібератаку на парламент Німеччини або брали в ній участь у квітні та травні 2015 року.

Під санкції потрапив керівник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков і Дмитро Бадін, офіцер військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, який безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки. Також санкції були накладені на сам 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Москва заявила, що в Берліні ніколи не були зацікавлені в реальному розслідуванні так званої "справи про російських хакерів" і вся ситуація спочатку конструювалась як "чергова провокація проти нашої країни".