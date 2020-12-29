Россия закрыла въезд высокопоставленным силовикам Германии

Россия добавила в свой "черный список" лиц, которым запрещен въезд, высокопоставленных немецких служащих силовых и разведывательных структур в ответ на санкции, введенные против Москвы в октябре.

Об этом министерство иностранных дел России объявило в заявлении во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Москвой принято решение о расширении соответствующего списка граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

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Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-лист избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", - говорится в заявлении.

20 октября Совет ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, ответственных за кибератаке на парламент Германии.

Под санкции попал руководитель Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков и Дмитрий Бадин, офицер военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ, непосредственно участвовавший в проведении кибератаки. Также санкции наложены на сам 85-й Главный центр специальных служб ГРУ РФ.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Москва заявила, что в Берлине никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация сначала конструировалась как "очередная провокация против нашей страны".