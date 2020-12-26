Швеція повідомила про перший випадок мутованого коронавірусу в країні

Новий варіант коронавірусу, пов'язаний з швидким зростанням інфекцій у Британії, був виявлений у Швеції у мандрівника зі Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Офіційний представник агентства охорони здоров'я Швеції Сара Байфорс повідомила, що мандрівник перебував в ізоляції і що до цих пір не було виявлено ніяких нових позитивних випадків захворювання.

За словами Сігне Макітало, регіонального лікаря з інфекційного контролю, невідомий мандрівник знаходився в Сормланді, на південь від Стокгольма. Вважається, що новий варіант є більш заразним, ніж інші, що циркулюють в даний час.

"Людина, у якої був позитивний результат тесту на вірус, приїхала в Сормланд з Великої Британії на Різдво", - сказав Макітало, додавши, що ризик подальшого зараження від цього випадку вважається вкрай обмеженим.

Швеція ввела обмеження на поїздки на початку цього місяця для пасажирів з Британії на тлі побоювань з приводу нового штаму. Аналогічні заходи були прийняті низкою інших країн ЄС і в усьому світі.

У суботу про перші випадки зараження мутованим коронавірусом повідомили у Франції та Іспанії.