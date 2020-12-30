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Росія дзеркально помстилась Британії за санкції у справі Навального

Середа, 30 грудня 2020, 12:15

Росія у середу розширила свій список британських громадян, яким заборонений в'їзд в країну, у відповідь на санкції Британії у зв’язку з отруєнням Алексєя Навального. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, яку в середу оприлюднило МЗС Росії. 

У заяві не вказані імена осіб, які стали персонами нон грата в Росії. 

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"Російська сторона, керуючись принципом взаємності, ухвалила рішення про розширення числа громадян Великої Британії, яким закритий в'їзд на територію нашої країни. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності", - йдеться у повідомленні. 

Росія назвала британські санкції неконструктивними і недружніми. 

15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального. 

До цих санкцій згодом приєдналася і Велика Британія.

У листопаді Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції та Німеччини через отруєння Навального.

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Велика Британія санкції Навальний Росія
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