Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євросоюз ввів санкції за отруєння Навального 

В Україні відкрили перший регіональний офіс євроінтеграції

В Італії рекордний показник нових випадків коронавірусу, смертність - низька

Макрон оголосив нічну комендантську годину в Парижі і 8 містах






Євросоюз ввів санкції за отруєння Навального 

Четвер, 15 жовтня 2020, 12:35

Євросоюз у четвер ввів санкції проти 6 високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням опозиціонера Алексєя Навального. 

Відповідне рішення у четвер опубліковане у Офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло. 

Читайте також
NYT назвала імена росіян, яких ЄС покарає за отруєння Навального

У списку також Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій. 

Санкції включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних осіб і юридичної особи. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти фігурантам списку.

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації, повідомило раніше видання The new York Times.

Нагадаємо, у середу комітет постійних представників ЄС схвалив санкції проти 6 фізичних осіб і 1 компанії у зв’язку з отруєнням Навального. Офіційний список імен у ЄС ще не публікували.

Міністри закордонних справ країн ЄС досягли політичної домовленості з приводу санкцій у зв’язку з отруєнням Навального у понеділок, 12 жовтня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Навальний санкції
powered by lun.ua