Євросоюз ввів санкції за отруєння Навального 

Євросоюз у четвер ввів санкції проти 6 високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням опозиціонера Алексєя Навального.

Відповідне рішення у четвер опубліковане у Офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло.

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У списку також Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій.

Санкції включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних осіб і юридичної особи. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти фігурантам списку.

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації, повідомило раніше видання The new York Times.

Нагадаємо, у середу комітет постійних представників ЄС схвалив санкції проти 6 фізичних осіб і 1 компанії у зв’язку з отруєнням Навального. Офіційний список імен у ЄС ще не публікували.

Міністри закордонних справ країн ЄС досягли політичної домовленості з приводу санкцій у зв’язку з отруєнням Навального у понеділок, 12 жовтня.