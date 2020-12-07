Кількома містами Німеччини прокотились антикоронавірусні протести 

У низці міст Німеччини, зокрема в Дюссельдорфі, Бремені, Мангеймі і Шверині, цими вихідними відбулися масові акції противників урядових заходів із боротьби з пандемією коронавірусу, а також контрдемонстрації прихильників обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У Дюссельдорфі, за оцінкою інформагентства dpa, у неділю, 6 грудня, на вулиці вийшли близько 800 критиків карантинних обмежень.

Протест в Дюссельдорфі Фото: DPA

Водночас у різних частинах міста на вулиці вийшли учасники контрдемонстрацій. Крім того, в демонстраціях на підтримку урядових заходів із боротьби з пандемією взяли участь представники церков і профспілок, а також співробітники лікарень і персонал з догляду за літніми і немічними людьми.

Аналогічні акції відбулися 5 грудня у місті Шверин і пройшли, за даними поліції, без серйозних правопорушень.

У Бремені організаторам демонстрації проти карантинних обмежень не вдалося узгодити її проведення з міською владою. Незважаючи на це, у багатьох районах міста коронаскептики все ж вийшли на вулиці 5 грудня.

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У результаті поліція зафіксувала 700 випадків адміністративних правопорушень і 70 випадків порушення громадського порядку, а також винесла понад 900 попереджень про заборону перебування на певній території.

Того ж дня у Бремені відбулися вісім дозволених демонстрацій противників руху Querdenken.

У Мангеймі міська влада також заборонила протестний захід руху Querdenken. У свою чергу адміністративний суд визнав цю заборону правомірною, вказавши, що вже в закликах до демонстрацій критики карантинних заходів дали зрозуміти, що не збираються дотримуватися обмежень. Незважаючи на це, деякі жителі міста 5 грудня все ж вийшли на вулиці.