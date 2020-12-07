Несколькими городами Германии прокатились антикоронавирусные протесты

В ряде городов Германии, в частности в Дюссельдорфе, Бремене, Мангейме и Шверине, в эти выходные прошли массовые акции противников правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, а также контрдемонстрации сторонников ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В Дюссельдорфе, по оценке информагентства dpa, в воскресенье, 6 декабря, на улицы вышли около 800 критиков карантина.

Протест в Дюссельдорфе ФОТО: DPA

В то же время в разных частях города на улицы вышли участники контрдемонстраций. Кроме того, в демонстрациях в поддержку правительственных мер по борьбе с пандемией приняли участие представители церквей и профсоюзов, а также сотрудники больниц и персонал по уходу за пожилыми и немощными людьми.

Аналогичные акции прошли 5 декабря в городе Шверин и состоялись, по данным полиции, без серьезных правонарушений.

В Бремене организаторам демонстрации против карантина не удалось согласовать ее проведение с городскими властями. Несмотря на это, во многих районах города коронаскептики все же вышли на улицы 5 декабря.

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В результате полиция зафиксировала 700 случаев административных правонарушений и 70 случаев нарушения общественного порядка, а также вынесла более 900 предупреждений о запрете пребывания на определенной территории.

В тот же день в Бремене состоялись восемь разрешенных демонстраций противников движения Querdenken.

В Мангейме городские власти также запретили протестное мероприятие движения Querdenken. В свою очередь административный суд признал этот запрет правомерным, указав, что уже в призывах к демонстрациям критики карантинных мероприятий дали понять, что не собираются соблюдать ограничения. Несмотря на это, некоторые жители городе 5 декабре все же вышли на улицы.