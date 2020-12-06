Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан розраховує, що масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині проводитиметься не пізніше літа 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"На даний час я дуже оптимістично налаштований стосовно того, що масова вакцинація відбуватиметься щонайпізніше влітку", - заявив Шпан.

Виходячи з наявних на сьогодні даних, міністр припустив, що влітку щеплення можна буде робити навіть у кабінетах лікарів.

За словами Шпана, вже навесні вакцинуватися зможуть мільйони осіб. Втім, чиновник поки відмовився відповідати на запитання, які категорії людей вакцинуватимуть у першу чергу. Він пояснив, що це питання ще обговорюватимуть.

"Ми з цим визначимося у найближчі тижні на основі рекомендацій експертів. Ми повинні знайти баланс між етичними принципами і практичністю", - пояснив Шпан.

Раніше представник міністерства охорони здоров'я країни повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Німеччині буде безкоштовною, незалежно від того, де й як застрахована людина. У свою чергу речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт наголосив, що вакцинація буде проводитися на добровільних засадах.