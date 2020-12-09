Німецька спецслужба запідозрила рух "коронаскептиків" у зв'язках з екстремістами - ЗМІ

Німецький рух "коронаскептиків", що стоїть за наймасовішими акціями протесту проти карантинних обмежень, буде відстежуватися спецслужбою однієї з федеральних земель через підозри, що у його лави почали приходити радикальні елементи.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA з посиланням на свої джерела у відповідних органах, пише "Європейська правда".

Як повідомив співрозмовник агентства, рух "Querdenken 711" ("Альтернативне мислення") стане об’єктом моніторингу спецслужби землі Баден-Вюртемберг через те, що останнім часом він радикалізується і у його лави приходять екстремісти.

Лідер руху Міхаель Бальвег, підприємець зі Штутгарта, заперечує всі звинувачення у зв’язках руху з праворадикалами.

"Ми є мирним рухом, і ми не політична партія", - заявив він у коментарі агентству, додавши, що на демонстраціях не було проявів антисемітизму, жорстокості та екстремізму.

Раніше Бальвег відмежувався від екстремістських елементів, які під час найбільшої акції "коронаскептиків" в кінці літа розгорнули прапори Німецької імперії і намагалися штурмувати Рейхстаг.

Водночас протести "коронаскептиків" під проводом Бальвега вже не раз наражалися на критику за використання символіки, що порівнює незгодних з карантином та вакцинацією із переслідуваними євреями під час Голокосту, оскільки таке порівняння є зневагою до масштабів трагедії.

Одна з останніх найбільших акцій коронаскептиків відбулася у Берліні 18 листопада, коли парламент розглядав ініціативу про розширення повноважень уряду для боротьби з епідемією.

За даними поліції, в масових акціях взяло участь близько семи тисяч демонстрантів.

За кілька годин поліція почала застосовувати водомети, тому що до закликів дотримуватись правил дистанції і використовувати маски не прислухалися. Того дня затримали 365 осіб.