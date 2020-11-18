У центрі Берліна протестують тисячі коронаскептиків, поліція готує водомети

У центрі Берліна проходить кілька акцій противників урядової політики боротьби з поширенням коронавірусу на тлі планів німецького парламенту затвердити закон, який дасть уряду ширші повноваження у стримуванні пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Morgenpost.

Очікується, що Бундестаг обговорить зміни закону про захист від інфекцій в середу з 12.00. Поправки покликані поставити заходи щодо захисту від пандемії коронавірусу на більш надійну правову основу.

Противники коронавірусних обмежень закликали до протестів . У відповідь у центр Берліна стягнули велику кількість поліцейських.

Федеральне міністерство внутрішніх справ заборонило демонстрації безпосередньо перед Рейхстагом і Бундесратом у вівторок . Однак демонстрації проходять у кількох інших місцях.

Представник поліції повідомив, що мітинг з більш ніж 4000 зареєстрованими учасниками, який спочатку був зареєстрований перед будівлею Рейхстагу, був перенесений в район Бранденбурзьких воріт. Щоправда протестувальники робили спроби прорватися до Рейхстагу.

Ще два великі заходи проходять в інших частинах центру. Окремі акції були скасовані організаторами.

Представник поліції заявив, що демонстранти не дотримуються мінімальних вимог соціальної дистанції, не надягають маски. При цьому правоохоронці попередили, що використовуватимуть водомети у разі насильницьких дій мітингарів.

Новий закон, який планує ухвалити парламент, істотно розширює повноваження МОЗ Німеччини в плані можливих обмежувальних заходів при пандемії, регулює роботу майбутніх центрів вакцинації.

Хоча більшість німців схвалюють заходи для боротьби з другою хвилею коронавірусу, критики кажуть, що закон дає уряду занадто багато влади і ставить під загрозу права громадян.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" навіть порівняла його з дозвільним актом 1933 року, який проклав шлях нацистській диктатурі Гітлера.