У Берліні застосували водомети до противників карантину, понад 100 затриманих

Поліція Берліна затримала понад 100 осіб на акції протесту проти жорстких карантинних заходів від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Організатори демонстрації спочатку планували провести її біля Бундестагу, проте через заборону з боку влади місце зборів перенесли до Бранденбурзьких воріт.

Police turn water cannons on #freedom protesters on #Berlin

The #MSM broadcasters are deliberately keeping you in the dark by hiding such dramatic events and footage from you.#defundthebbc#cancelsky#CancelTheLockdown pic.twitter.com/lpea8Okorw