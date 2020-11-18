У Берліні застосували водомети до противників карантину, понад 100 затриманих

Поліція Берліна затримала понад 100 осіб на акції протесту проти жорстких карантинних заходів від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Організатори демонстрації спочатку планували провести її біля Бундестагу, проте через заборону з боку влади місце зборів перенесли до Бранденбурзьких воріт.

Police turn water cannons on #freedom protesters on #Berlin

The #MSM broadcasters are deliberately keeping you in the dark by hiding such dramatic events and footage from you.#defundthebbc#cancelsky#CancelTheLockdown pic.twitter.com/lpea8Okorw — Nick Griffin (@NickGriffinBU) November 18, 2020

За даними німецьких ЗМІ, на акцію зібралися від 5 до 10 тисяч осіб. Правоохоронці звернулися через Twitter до організаторів акції протесту з вимогою вплинути на демонстрантів, щоб ті дотримувалися вимог щодо масок і соціальної дистанції.

Потім ці ж вимоги вже озвучувалися в мегафон безпосередньо на місці проведення акції.

За кілька годин поліція почала застосовувати водомети, тому що до закликів дотримуватись правил дистанції і захисту не прислухалися.

За даними Berliner Morgenpost, поліція застосувала п'ять водометів. Періодично виникали сутички демонстрантів з поліцією. Повідомляється, що постраждали 9 правоохоронців.

На площі перед Бранденбурзькими воротами в даний час залишаються ще кілька тисяч осіб.

Протести відбувалися через засідання Бундестагу, на якому обговорювалися поправки до закону про захист від інфекційних захворювань, покликані забезпечити правові підстави для запровадження обмежувальних заходів під час пандемії COVID-19.

Після кількох годин дебатів німецькі депутати підтримали поправки.

Хоча більшість німців схвалюють заходи для боротьби з другою хвилею коронавірусу, критики кажуть, що закон дає уряду занадто багато влади і ставить під загрозу права громадян.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" навіть порівняла його з дозвільним актом 1933 року, який проклав шлях нацистській диктатурі Гітлера. На демонстрації було чимало прапорів цієї партії.