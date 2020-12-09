Немецкая спецслужба заподозрила движение "коронаскептиков" в связях с экстремистами - СМИ

Немецкое движение "коронаскептиков", что стоит за массовыми акциями протеста против карантинных ограничений, будет отслеживаться спецслужбой одной из федеральных земель из-за подозрений, что в его ряды начали проникать радикальные элементы.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на свои источники в соответствующих органах, пишет "Европейская правда".

Как сообщил собеседник агентства, движение "Querdenken 711" ("Альтернативное мышление") станет объектом мониторинга спецслужбы земли Баден-Вюртемберг за того, что в последнее время он радикализируется и в его ряды приходят экстремисты.

Лидер движения Михаэль Бальвег, предприниматель из Штутгарта, отрицает все обвинения в связях движения с праворадикалами.

"Мы - мирное движение, и мы не политическая партия", - заявил он в комментарии агентству, добавив, что на демонстрациях не было проявлений антисемитизма, жестокости и экстремизма.

Ранее Бальвег отмежевался от экстремистских элементов, которые во время крупнейшей акции "коронаскептиков" в конце лета развернули флаги Германской империи и пытались штурмовать Рейхстаг.

В то же время протесты "коронаскептиков" под руководством Бальвега уже не раз подвергались критике за использование символики, которая сравнивает несогласных с карантином и вакцинацией с преследуемыми евреями во время Холокоста, поскольку такое сравнение является пренебрежением к масштабам трагедии.

Одна из последних крупнейших акций коронаскептиков состоялась в Берлине 18 ноября, когда парламент рассматривал инициативу о расширении полномочий правительства для борьбы с эпидемией.

По данным полиции, в массовых акциях приняло участие около семи тысяч демонстрантов.

Через несколько часов полиция начала применять водометы, потому что к призывам соблюдать правила дистанции и использовать маски не прислушались. В тот день задержали 365 человек.