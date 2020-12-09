Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

У річницю зустрічі Зеленського і Путіна Україна звинуватила РФ у блокуванні домовленостей

Франція планує збудувати новий атомний авіаносець за 7 млрд євро

У ЄС домовились про реформу системи для видачі шенгенських віз






Німці погладшали на карантині

Середа, 9 грудня 2020, 14:35

Після локдауну навесні люди в Німеччині почали важити більше, ніж раніше, свідчить дослідження Інституту Роберта Коха (RKI).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Вага тіла та індекс маси тіла (ІМТ) зросли з моменту введення заходів стримування", - пишуть автори аналізу, опублікованого в середу. 

Читайте також
Італійці на карантині набрали в середньому по 2 кілограми

Вони вважають, що обмежувальні заходи могли вплинути на харчову поведінку та фізичнi вправи.

Середня маса тіла жителя Німеччини в період з квітня по серпень 2019 року становила 77,1 кілограма, у той же період 2020 року - 78,2 кілограма. 

Згідно з дослідженням, середній індекс маси тіла зріс з 25,9 до 26,4 у порівнянні за цей же період. Індекс маси тіла вираховують на основі зросту та ваги людини, він є показником надмірної ваги та ожиріння.

Результати були отримані в рамках загальнонаціонального телефонного опитування населення віком від 15 років у період з квітня 2019 року по вересень 2020 року. Приблизно 23 тисячі учасників вказали свій зріст і вагу.

У травні повідомлялось, що 57% французів погладшали за час карантину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Карантин Коронавірус ЄвроЖиття
powered by lun.ua