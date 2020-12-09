Німці погладшали на карантині

Після локдауну навесні люди в Німеччині почали важити більше, ніж раніше, свідчить дослідження Інституту Роберта Коха (RKI).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Вага тіла та індекс маси тіла (ІМТ) зросли з моменту введення заходів стримування", - пишуть автори аналізу, опублікованого в середу.

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Вони вважають, що обмежувальні заходи могли вплинути на харчову поведінку та фізичнi вправи.

Середня маса тіла жителя Німеччини в період з квітня по серпень 2019 року становила 77,1 кілограма, у той же період 2020 року - 78,2 кілограма.

Згідно з дослідженням, середній індекс маси тіла зріс з 25,9 до 26,4 у порівнянні за цей же період. Індекс маси тіла вираховують на основі зросту та ваги людини, він є показником надмірної ваги та ожиріння.

Результати були отримані в рамках загальнонаціонального телефонного опитування населення віком від 15 років у період з квітня 2019 року по вересень 2020 року. Приблизно 23 тисячі учасників вказали свій зріст і вагу.

У травні повідомлялось, що 57% французів погладшали за час карантину.