Немцы поправились на карантине

После локдауна весной люди в Германии начали весить больше, чем раньше, свидетельствует исследование Института Роберта Коха (RKI).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Вес тела и индекс массы тела (ИМТ) выросли с момента введения мер сдерживания", - пишут авторы анализа, опубликованного в среду.

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Они считают, что ограничительные меры могли повлиять на пищевое поведение и физические упражнения.

Средняя масса тела жителя Германии в период с апреля по август 2019 года составляла 77,1 килограмма, в тот же период 2020 года - 78,2 килограмма.

Согласно исследованию, средний индекс массы тела вырос с 25,9 до 26,4 по сравнению за этот же период. Индекс массы тела рассчитывают на основе роста и веса человека, он является показателем избыточного веса и ожирения.

Результаты были получены в рамках общенационального телефонного опроса населения старше 15 лет в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года. Примерно 23 000 участников указали свой рост и вес.

В мае сообщалось, что 57% французов поправились за время карантина.