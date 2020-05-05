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Італійці на карантині набрали в середньому по 2 кілограми

Вівторок, 5 травня 2020, 16:43

Під час 55-денного карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу італійці набирали в середньому по 2 кілограми додаткової ваги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише італійське агентство ANSA з посиланням на фермерську асоціацію Coldiretti.

За даними асоціації, до збільшення ваги середньостатистичного італійця призвело перебування вдома, неможливість виконувати звичні спортивні вправи і надмірне споживання їжі, наповненої цукрами, вуглеводами і жирами. Кількість їжі на столах італійців зросла на 18% під час дії карантинних обмежень.

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Після того, як в Італії пом’якшили карантин, італійці намагатися скинути зайву вагу. За результатом опитування Ixè, близько 47% італійців вважають схуднення однією з пріоритетних цілей, тож чимало з них сідають на дієту і займаються спортом, щоб повернутися в форму.

Нагадаємо, в Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Люди можуть займатися спортом індивідуально не тільки в районі своїх будинків, але і на більшій відстані - парки та сквери відкрилися на всій території країни.

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