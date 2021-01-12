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Республіканці в Палаті представників планують внести резолюцію з засудженням Трампа

Вівторок, 12 січня 2021, 08:51

Конгресмен-республіканець Том Рід заявив про плани внести в Палату представників резолюцію з засудженням дій чинного президента США Дональда Трампа.

Про це він написав у своїй колонці для New York Times, повідомляє "Європейська правда".

"Я маю намір приєднатися до моїх колег по Палаті у введенні резолюції з засудженням у вівторок, щоб забезпечити негайну відповідальність за події 6 січня. Ми також повинні розглянути альтернативи, які можуть дозволити Конгресу заборонити пану Трампу займати федеральну посаду у майбутньому" - заявив Рід.

При цьому він зазначив, що імпічмент за декілька днів до закінчення  терміну повноважень не є виходом.

Раніше демократи з Палати представників Конгресу США оприлюднили проєкт резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Голосування за резолюцію має відбутися на цьому тижні.

Зазначимо, спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня.

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Трамп Штурм Капітолія
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