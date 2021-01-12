Республиканцы в Палате представителей планируют внести резолюцию с осуждением Трампа

Конгрессмен-республиканец Том Рид заявил о планах внести в Палату представителей резолюцию с осуждением действий действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал в своей колонке для New York Times, сообщает "Европейская правда".

"Я намерен присоединиться к моим коллегам по палате во введении резолюции с осуждением во вторник, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могут позволить Конгрессу запретить господину Трампу занимать федеральную должность в будущем", - заявил Рид.

При этом он отметил, что импичмент за несколько дней до окончания срока полномочий не является выходом.

Ранее демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали проект резолюции, которая начинает процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Голосование за резолюцию предстоит на этой неделе.

Отметим, попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для завершения процедуры отстранения президента недостаточно времени - до 20 января.

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