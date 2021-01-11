Конгрес США розпочав процес імпічменту Трампа

Демократи з Палати представників Конгресу США оприлюднили проєкт резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований текст документа.

"У своїх діях як президент США… Дональд Трамп вчинив значні злочини і проступки, підбурюючи до насильства проти уряду США", - зазначають у ньому.

У тексті резолюції згадують слова Трампа, сказані ним на мітингу перед прихильниками 6 січня про те, що "ми перемогли, і з великою перевагою".

"Він також умисно робив заяви, які, у контексті, заохочували до та, передбачувано, призвели до беззаконних дій під Капітолієм, як, наприклад, "якщо ви не будете боротися з усіх сил - у вас більше не буде країни", - додають у тексті.

У резолюції згадують також дзвінок Трампа губернатору Джорджії, у якому він вимагав "знайти голоси" для зміни результатів виборів у штаті і тиснув на нього.

"Такою поведінкою Дональд Трамп продемонстрував, що він залишиться загрозою національній безпеці, демократії та Конституції, якщо йому дозволять залишитися на посаді; він діяв у спосіб, що кричуще суперечить принципам самоврядування та верховенства права. Дональд Трамп має бути підданий процедурі імпічменту і суду, усунений з посади та позбавлений можливості обіймати будь-які почесні чи управлінські посади", - підсумовують у тексті.

Голосування за резолюцію має відбутися на цьому тижні.

Зазначимо, спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки