Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампа

Палата представників США у середу вранці розпочала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент чинному президенту Дональду Трампу після нападу на Капітолій минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", засідання палати транслюється в ефірі американських телеканалів.

Резолюція про імпічмент, за яку Палата представників проголосує сьогодні, звинувачує Трампа в "підбурюванні до повстання" за його роль в кривавому нападі на Капітолій 6 січня.

Очікується, що приблизно опівдні за Вашингтоном відбудуться два процедурних голосування. По обіді заплановані ще дві години дебатів, після чого має відбутись голосування за резолюцію про імпічмент, повідомляє Fox News. Для схвалення потрібна лише проста більшість.

Очікується, що резолюція буде прийнята, тому що демократи мають більшість у Палаті представників, і Трамп стане першим в історії президентом США, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі.

Щонайменше п'ять республіканців заявили, що приєднаються до демократів з метою імпічменту Трампа вдруге.

Навіть якщо Трампу оголосять імпічмент сьогодні, він залишиться на своєму посту і, ймовірно, завершить свій термін 20 січня, тому що для остаточного відсторонення потрібен ще вирок Сенату.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.

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